الأوقاف تحذر من المناسبات الاجتماعية بسبب فيروس كورونا

شددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح دورات المياه تحت أى ظرف، وكذلك الالتزام بعدم فتح الأضرحة.

كما حذرت الأوقاف في بيان لها اليوم، من إقامة أي دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وإقتصار العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه فى ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا وتحوره عالميًا، وفى ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعى مطلب شرعى ووطنى وإنسانى، وبما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب فى أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع وبالصالح العام، فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية.

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية بلغت (1,674,380,155) جنيهًا خلال عام 2020م، وهو أعلى عائد سنوي في تاريخها منذ إنشائها، بزيادة قدرها (174,217,764) مليون جنيه عن العام الماضي 2019م، بنسبة نمو تقدر بنحو 11,61%، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح في بيان له، الخميس الماضي، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.

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وعلى جانب آخر كان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوره عالميًا، وفي ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية المختصة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطلب شرعي ووطني وإنساني.

