فيديو.. النائب جمال الشوري: قضايا المواطن ستكون دائما بمناقشات برلمان 2021



قال النائب جمال الشوري،عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمام واسع بكل قضايا الوطن تحت قبة برلمان 2021.

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج، علي هامش استخراج كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدا علي أن ملفات الصحة والتعليم ستكون من الأولويات أيضا، وسيتم تقديم مقترحات للتغلب علي إشكالياتها.

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أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد (83) نائباً من اصل (90) نائبا من النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .

وأضاف فوزى أن لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليومين القادمين لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائباً.، والثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائباً.

وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.

ووجه فوزى الشكر للسادة النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.