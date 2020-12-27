محافظ الغربية: تلقينا 143 ألف طلب تصالح بإجمالى 902 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأوضح رحمى، فى بيان اليوم الأحد، أن المحافظة مستمرة فى استقبال طلبات التصالح فى جميع المراكز التكنولوجية حتى نهاية العام الجارى، كما تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقى طلبات التصالح، بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحى لتلقى الطلبات بإجمالى 24 مدرسة، وكذلك تم التنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، والإعلان عن جميع الإرشادات بكافة وسائل الإعلام المسموعة، المقروءة، المرئية.
وأشار رحمى، إلى أن المحافظة خفضت أسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات وثلاث مرات فى المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح فى القرى بـ 50 جنيها فى جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين.
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