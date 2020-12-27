عاجل .. وفد مصرى يزور طرابلس لمعاينة السفارة وللتأكيد على وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - يزور وفد مصرى، مدينة طرابلس الليبية لمعاينة مقر السفارة المصرية هناك، وللتأكيد على وقف إطلاق النار.



جدة - نرمين السيد - يزور وفد مصرى، مدينة طرابلس الليبية لمعاينة مقر السفارة المصرية هناك، وللتأكيد على وقف إطلاق النار. ومن المقرر أيضًا أن يتابع الوفد المصرى، تفعيل أعمال اللجنة العسكرية الأمنية 5+5.

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