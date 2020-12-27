وتأتى قرارات وزير المالية بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة فى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2021، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.
وأوضح عواد أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين فى 26 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 25 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات وباقى الجهات الأخرى يوم 26 يناير.
أضاف أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين فى 26 وزارة وهيئة يوم 23 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 24 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات وباقى الجهات الأخرى يوم 25 فبراير.
واشار إلى أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مارس للعاملين فى 26 وزارة وهيئة يوم 23 مارس، ثم بدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 24 مارس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات وباقى الجهات الأخرى يوم 25 مارس.
وأهاب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية يعتمد مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.