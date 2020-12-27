النشرة المرورية: زحام أعلى الأوتوستراد .. وسيولة بـ 26 يوليو ووسط المدينة

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المروية اليوم الأحد، تشهد بعض الأحجام بمحافظة الإسكندرية بمحور أبو قير، بميدان الوزارة ومنطقة كفر عبده.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة بورسعيد بعض الأحجام، فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأكد صابر أنه تنفيذا لتوجيات اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تم وضع خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات المرورية؛ لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المركبات، والتعامل مع حالات الطوارئ.

ولفت صابر إلى أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى منطقة المرج والمرج الجديدة، والمتجه لمحور الأوتوستراد، وأعلى الأوتوستراد للمتجه إلى المنيب ودار السلام والبساتين.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو ما زالت تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، مضيفا أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، مع انتشار الخدمات المرورية لإدارة مرور الجيزة، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأوضح صابر أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى محور الفردوس للقادم من مناطق صلاح سالم، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت، وكذلك أعلى كوبرى الفنجرى للخارج من مدينة نصر الآن ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد والمسطح الأرضى بشارع أحمد سعيد.

ونوه صابر على القادم من مناطق القلعة، ومتجه لمناطق الأوتوستراد وصقر قريش، استخدام طريق الكورنيش، نتيجة وجود أعمال أعلى كوبرى التونسى، مشيرا إلى وجود سيولة مرورية بمناطق وسط المدينة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو بسبب بعض الأحجام، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.