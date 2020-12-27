نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1,2 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وفى هذا الصدد ففى نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين بها حوالى (3) مليون مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط حيث تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة لجمهور المشتركين بمحافظة الإسكندرية بإجمالي قيمة حوالي 415 مليون جنيه على النحو التالى:

· تنفيذ الموزعات بعدد 6 موزع (خاص وملك للشركة).

· تنفيذ المحولات قدرات مختلفة بعدد 648 محول.

· تنفيذ لوحات جهد متوسط بعدد 341 وجهد منخفض بعدد 297.

· تنفيذ أعمدة جهد متوسط بعدد 896 وجهد منخفض بعدد 389.

· مد كابلات أرضية جهد متوسط بطول 570 كم.

· مد كابلات أرضية جهد منخفض بطول 302 كم.

· مد موصلات هوائية جهد متوسط بطول 31 كم.

· مد موصلات هوائية جهد منخفض بطول 638 كم.

كما قامت الشـركة بتركيب عدد 17،5 ألف عداد ذكي وعدد 525 ألف عداد مسبق الدفع بإجمالي تكلفة يصل إلى حوالى 300 مليون جنيه.

وسعيًا لتحقيق رضاء الساده العملاء فقد تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

كما تم تفعيل برنامج القراءة الموحد لتقليل الأخطاء البشرية واحضار قراءات سليمة والتقليل من شكاوى المواطنين من اخطاء الفواتير وذلك عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة.

وفيما يتعلق بمراكز خدمة العملاء تم تطوير مراكز خدمة الشباك الواحد لعدد (27) إدارة تجارية بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وتعمل الشركة على تسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحدوأثمرت هذه المجهودات فى تقليل قوائم الإنتظار حيث لا يتعدي التركيب اسبوع من سداد القيمة.

كما قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات الإستراتيجية في نطاق المحافظة كالتالي:

مشروعات التطوير الحضاري (بشاير الخير):

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ الدولة للمشروعات التي تهدف إلى تطوير العشوائيات في محافظة الإسكندرية ومنها مشروعات بشاير الخير حيث قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربائية لمشروعات بشاير الخير (1، 2، 3) حيث قامت بمد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض وأعمدة الإنارة العامة وكذلك تركيب العدادات بالوحدات بالمشروعات، كما أنه جاري العمل على تنفيذ التغذية الكهربية لمشروعات بشاير الخير (5) وسيتم العمل في مشروعات بشاير الخير (6، 7، 8) مستقبلًا وبلغت إجمالي الأعمال المنفذة بهذه المشـروعات حوالي 115 مليون جنيه حتى تاريخه.

مشروع تطوير محور المحمودية (شريان الأمل):

ويبلغ طول المحور حوالى 21 كيلو متر ويساهم المشـروع في خدمة المواطن السكندري ويساعد في تخفيف الضغط المروري وزيادة حركة التنمية والإستثمار، وقد قامت الشـركة بتنفيذ ترحيل وإحلال الكابلات الكهربائية المتعارضة مع عمليات تطوير محور المحمودية بإجمالي أطوال حوالي 40 كم وبلغت القيمة التقديرية للأعمال حوالي 200 مليون جنيه.

مشروعات الطرق الاستراتيجية:

الطريق الساحلي – الكافوري - الدائري حيث قامت الشركة بإحلال وترحيل الكابلات الكهربائية المتعارضة مع الطرق الإستراتيجية (الطريق الساحلي – الكافوري – الدائري) وبلغت قيمة الإعمال المنفذة حوالى 180 مليون جنيه.

الربط بين ميناء أبو قير والطريق الدولي حيث قامت الشركة بإحلال وترحيل الكابلات الكهربائية المتعارضة مع الطريق الحر بين ميناء أبو قير والطريق الدولي وبلغت قيمة الإعمال المنفذة حوالى 4 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.