نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب: متابعة الرئيس لمراحل المشروعات القومية يعكس مدى الجدية في التنفيذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشروعات القومية بشكل دورى وبنفسه، يؤكد حرص القيادة السياسية على مواصلة واستكمال بناء مؤسسات الدولة بشكل مستمر، وأن العمل هو السبيل الوحيد لبناء الشعوب، وصنع مستقبل أفضل للأمة، والتغلب على التحديات والصعوبات التى تواجه الدولة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السنوات السابقة القليلة شهدت طفرة كبيرة فى كافة المشروعات القومية، وذلك فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، وفى مختلف أنحاء الجمهورية، سواء فى قطاع الزراعة، الصناعة، مياه الشرب، الصرف الصحى، التعليم، المنظومة الصحية، وملف تطوير العشوائيات الذى شهد نقلة نوعية كبيرة وغير مسبوقة على مر العصور السابقة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن متابعة القيادة السياسية لمراحل تنفيذ المشروعات القومية بنفسه يؤكد الجدية من قبل الرئيس وجميع الهيئات وتضافر الجهود من أجل الانتهاء من تنفيذ المشروعات فى المواعيد المنصوص عليها والتى سبق وأن تم الإعلان عنها، خاصة وأن الجميع لاحظ أنه يتم الإعلان عن الإنتهاء من تنفيذ المشروعات بعدما تصبح امر واقع، فلم نعد نسمع اننا سوف نفعل كذا، ولكننا اصبحنا نتكلم بالأرقام، وأننا أنجزنا كذا، وهذه نقلة نوعية كبيرة أيضا بشأن التنفيذ للمشروعات القومية والخدمية.