نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. افتتاح أضخم مكتبة صحفية ميكروفيلمية وإلكترونية بالأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام غدا الإثنين، أضخم مكتبة ميكروفيلمية وإلكترونية صحفية.

وتضم المكتبة الجديدة كل الأعداد لنحو 41 إصداراً صحفيا من العدد الأول وحتى العدد الأخير ، على أفلام ميكروفيلمية ، إلى جانب آلاف المجلدات والملفات الوثائقية والصور الفوتوغرافية النادرة.

كما تضم جميع إصدارات مؤسسة الأهرام منذ عام 1876 وحتى الآن من الصحف والمجلات والدوريات والكراسات الإستراتيجية والتقارير المتخصصة.

واوضح الكاتب الصحفى أشرف بدر مدير عام مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات " الميكروفيلم " بأن إفتتاح المكتبة الجديدة يأتى فى إطار إحتفال مؤسسة الأهرام بمرور 145 عاماً على تاسيسها فى 27 ديسمبر عام 1875 على ايدى سليم وبشارة تقلا ، وانها ثانى مؤسسة صحفية على مستوى العالم بعد نيويورك تايمز.

وقال : إن المكتبة تضم أفلاماً مسجل عليها أكثر من 500 مليون صورة ميكروفيلمية ، وأكثر من 250 مليون صورة إلكترونية.

وأشار أشرف بدر إلى أن مركز "الميكروفيلم"، يعد الأقدم بين المراكز المتخصصة فى الأرشفة الميكروفيلمية والإلكترونية ، وتوثيق الصحف ورصد الأحداث المحلية والعالمية والإقليمية.