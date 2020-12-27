نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات عاجلة لنقابة الصحفيين في مواجهة الموجة الثانية لـ'كورونا' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، الذي بدأ مساء أمس وانتهى فجر اليوم، تناول الترتيبات الخاصة بالتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس حدد ثلاث مستويات للتعامل؛ أولها التعاقد مع أطباء بأجر لتوفير الاستشارة الطبية عبر الهاتف للزملاء المحتاجين لاستشارات سريعة، والثاني خاص بالعزل، حيث تم الاتفاق على أن يتواصل النقيب مع مجلس الوزراء للعمل على توفير أماكن في مستشفيات العزل لمن يحتاج من الزملاء وأسرهم، والمستوى الثالث هو الخاص بالمسحات، إذ سيتم تجديد البروتوكول مع مستشفى قصر العيني للاتفاق على توفيرها لمن يحتاج من الزملاء وأسرهم.

وأكد "بدر" أن الاجتماع تناول إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي طُبقت بمبنى النقابة خلال الموجة الأولى، من انتهاء العمل في الواحدة ظهرا، وتقديم بعض الخدمات عن طريق التواصل عن بعد كالتحويلات الطبية وغيرها، وتقليل عدد الموظفين قدر الإمكان، لافتًا إلى أن النقابة ستخاطب المؤسسات الصحفية لتقليل عدد الصحفيين المتواجدين قدر الإمكان، والتوسع في السماح بالعمل "أونلاين" مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية.