فيديو.. أشرف عبد العليم لـ دوت الخليج: الجميع يسعى الارتقاء بالمواطن البسيط.. وسأنضم للجنة التعليم

قال النائب أشرف عبد العليم، عضو مجلس النواب، إن الجميع يسعى للارتقاء بالمواطن البسيط ، سواء من خدمات داخلية تتعلق بالمنظومة المحلية بشكل عام.
وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، نسعى دائما إلى الوقوف بجوار المواطن البسيط الضعيف، وأسعى للانضمام إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أن التعليم والصحة جزء رئيسي من تحركاته تحت قبة البرلمان، مشيرا إلي أنه سينضم إلي لجنة الشئون التشريعية والدستورية باعتبارها مطبخ المجلس.
وواصلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيه المجلس وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. حيث تستقبل مجموعة من نواب الفردى وتضم ٥ محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب، ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) باجمالي عدد 86 نائبا.
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