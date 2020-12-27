فيديو.. أشرف عبد العليم لـ دوت الخليج: الجميع يسعى الارتقاء بالمواطن البسيط.. وسأنضم للجنة التعليم

قال النائب أشرف عبد العليم، عضو مجلس النواب، إن الجميع يسعى للارتقاء بالمواطن البسيط ، سواء من خدمات داخلية تتعلق بالمنظومة المحلية بشكل عام.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، نسعى دائما إلى الوقوف بجوار المواطن البسيط الضعيف، وأسعى للانضمام إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.