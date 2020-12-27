صدمة بغياب لاعب جديد عن الأهلي قبل مواجهة الاتحاد غدًا!

صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن جناح الفريق الأنجولي جيرالدوي سيغيب عن المباراة القادمة أمام الإتحاد المقرر إقامتها مساء غد في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتابع عبد الحفيظ" أن اللاعب أشتكى من شد في عضلة السمانة، والتي علي إثرها لن يكون جاهزًا لمباراة الاتحاد غدًا.

وأضاف عبدالحفيظ " أن نتيجة التحليل الطبي "رابيد تيست" الخاصة بمباراة الغد أمام زعيم الثغر جاءت نتايجه سلبية لجميع اللاعبين، ليكونوا جاهزين لمباراة الإتحاد.

فيما يتواصل غياب الثلاثي عمرو السولية لاعب وسط الفريق، و رأمي ربيعة مداف الفريق، بالإضافة لغياب محمد مجدي أفشة صانع العاب المارد الأحمر بسبب إستمرار إيجابية عينه الثلاثي الخاصة بفيروس كورونا.

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز والمستبدلة بمبارة القمة التي كان المقرر إقامتها في نفس الميعاد.

يذكر ان المباراة تشهد عودة المدير الفني للأهلي بيتسو "موسيماني" الذي تعافى مؤخرا من فيروس كورونا ليقود الأهلي في تدريبات اليوم ومن ثما مباراة الغد.

مران الأهلي..أول ظهور لموسيماني في التتش بعد تعافيه من كورونا

ظهر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب التتش بمقر النادي الأحمر في الجزيرة، وذلك لأول مرة منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لبيتسو وهو يمشي بملعب التتش، عبر خاصية "استوري"، وعلقت قائلة: "انظر من عاد".

إصابة بيتسو موسيماني بفيروس كورونا تعرض الجنوب أفريقي بيستو موسيماني للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعد إيجابية مسحته التي ظهرت نتيجتها يوم الأربعاء الماضي الموافق 16 ديسمبر.

وخضع موسيماني للعزل المنزلي واتبع البروتوكول الطبي لمدة 10 أيام، حتى تغيرت المسحة الخاصة به إلى سلبية، وتعافى من الفيروس أمس.

وحرص أن يجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اتصالا بالجنوب أفريقي، للإطمئنان على حالته الصحية، ورفع روحه المعنوية.

ومن جانب آخر اجتمع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالجهاز الفني للفريق، للوقوف على كيفية إدارة الفريق في الفترة المقبلة حتى عودة موسيماني وشفائه من الكورونا، والذي استقروا فيه أن يقود كافين جونسون المدرب العام، قيادة الفريق الأحمر.