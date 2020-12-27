النائبة سكينة سلامة : التهاون في التعامل مع كورونا عواقبه وخيمة

تفقدت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر ، أحد مستشفيات العزل ضد كورونا ، بمحافظة الشرقية لمساندة جيش مصر الأبيض ، وتقديم المساعدات اللازمة لهم .

وقالت سلامة ، في تصريحات صحفية علي هامش زيارتها لمستشفى زنانيري ، إن الاطباء وجمع الاطقم الطبية يعملون علي قدم وساق ، من أجل مساعدة المصابين ، مطالبة وزارة الصحة بدعم المستشفي ببعض المستلزمات الأساسية تيسيرا علي الاطباء .

بعد حصوله علي شخصية العام بأفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والأتصالات..مجلس الشيوخ يكرم النائب حسانين توفيق



وأوضحت انه ستقوم بدعوة رجال الاعمال والمهتمين بالعمل العام ، من أجل تقديم كافة الدعم للأطباء ، للعمل علي توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين مؤكدة انها استمعت لمطالب الاطقم الطبية الذين اكدوا تقديرهم للزيارة وسوف تقوم برفع تلك المطالب لوزارة الصحة .

واشارت الي إن الحكومة بذلت جهود كبيرة في مواجهة الوباء خاصة كل من ينتمون للمنظومة الطبية من جيش مصر الأبيض مؤكدة ان تلك الجهود وحدها لا تكفى لمواجهة فيروس كورونا ولا بد لنا جميعا أن نلتزم التزاما كاملا بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأن التهاون فى التعامل فى هذا الملف تحديدًا ستكون له آثار سلبية وخطيرة على المجتمع ككل.

