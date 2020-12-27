أسامة الأشمونى لـ دوت الخليج: الشباب والرياضة على قائمة أولوياتى.. والتنوع أبرز ملامح المجلس المقبل

قال النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب، إن التركيبة السياسية لمجلس النواب المقبل، يشهد تنوع كبير فى التركيبة السياسية تتمثل فى وجود عدد كبير من الأحزاب والشباب والسيدات.
وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، لدينا رؤية مستقبلية وسأسعى إلى الانضمام إلى لجنة الصحة والتعليم لأنهم محور أهتمامى داخل قبة البرلمان.
جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أن وجوه جديدة كثيرة في برلمان 2021 سيجعل المزيد من الأفكار الأكبر والإثراء للعملية السياسية والبرلمانية في مصر.
ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا
ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.
أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.
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