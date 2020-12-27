"#فلوسي فين ياشركة نصابة".. عملاء أورنج يدشنون هاشتاج على "السوشيال ميديا"

دشن عملاء أورنج هاشتاج "#فلوسي فين ياشركة نصابة" على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، منتقدين أداء شركة أورنج في استهلاك الرصيد دون الاستفادة منه وسوء خدمة عملاء أورنج في التعامل معهم.

شكاوي عملاء أورنج تداول مستخدمى شركة أورنج في التعليقات على صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثين عن سوء الخدمات التى تقدم من الشركة سواء على باقات المكالمات أو باقات الإنترنت أورنج الشهرية. تداول مستخدمى شركة أورنج في التعليقات على صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثين عن سوء الخدمات التى تقدم من الشركة سواء على باقات المكالمات أو باقات الإنترنت أورنج الشهرية.



وقال أحد عملاء أورنج في التعليقات "اللي بيقول أورنج أحلي شبكه في مصر والله انا مشفش أوحش من دي شبكة .. نصبين وسرقين مني ٢٦٠٠ جنيه من المحفظة والفاتورة الشهر ٥٠٠ جنيه وده طبعا سرقة مفيش كلام واتصلت بخدمة العملاء اقسم بالله ناس أعده علي بلاطة ثلج اكتر حاجه يعملها معاك يقلك حقدملك شكوه بقالي شهر ونص ٢٦٠٠ مش عارف اخدهم وعملت ٢٠٠ شكوه واتصلت ٢٠٠ مره ورحت كل الفروع الي في اسكندرية الفرع بقلي كلم خدمة العملاء.. تقلي روح الفرع".

وأضاف "كلمتهم من الفرع وخليت الموظف كلمهم وكان الرد حنقدم شكواه.. أنا بقا عاوز اعرف الشكاوي دي بتروح فين حد بيبص عليها اكيد لو حد بيبص كل حلها من شهر ونص.. زي أي مشكلة بتحصل في اي شبكة تانية لكن عشان دي شركة فاشلة ومنظومة فاشلة ومسؤولين فشلين في الشركه أنا مش عارف اخد حقي".

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