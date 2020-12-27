فيديو.. النائبة أمل زكريا: الهجرة غير الشرعية من أولوياتي..وتمثيل برلمان 2021 متنوع

قالت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن تمثيل جميع فئات المجتمع ببرلمان 2021، سيكون له الأثر الإيجابي علي مستقبل الحياة البرلمانية، مؤكدة علي أنها مرتبطة بأجندة حزب مستقبل وطن التشريعية والرقابية.

جاء ذلك في حديثها لموقع دوت الخليج، علي هامش استخراج كارنية عضوية ببرلمان 2021، مؤكدة علي أن ملف الهجرة غير الشرعية ستكون من أولواتها وأيضا تفعيل دور المجالس القومية المتخصصة، والعمل علي أرض الواقع، مشيرة إلي أنه ستنضم للجنة الإدارة المحلية.

وأكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد (83) نائباً من اصل (90) نائبا من النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .

وأضاف فوزى أن لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليومين القادمين لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائباً.، والثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائباً.

وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.

ووجه فوزى الشكر للسادة النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.

