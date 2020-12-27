صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ أمير كرارة بعد إصابته بفيروس كورونا

دعم الفنان القدير صلاح عبدالله الفنان أمير كرارة بعد إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر"، مطالبًا جمهوره بالدعاء له كي يمر من تلك المحنة سريعًا.

كتب عبدالله قائلًا: "أمير كرارة 100 مليون سلامة ياجدع بجد أمير الجدعنة والطيابة والتواضع، وعلى فكرة عشان التعليقات صورة قديمة من سطوحي والتانية لمارحت ضيف للمسلسل الجبار، وربنا يحفظنا جميعًا من هذا الوباء وأسألكم الدعاء لأمير ولكل مريض".

كان قد أعلن أمير كررة إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما انتشرت العديد من الأنباء حول إصابته قبل إعلانه بساعات عبر منصات السوشيال ميديا، حيث توقع العديد من الجمهور إصابته بالفيروس بعدما الغى حلقة برنامجه الشهير "سهرانين"، وذلك رغم نفيه لذلك.

كتب الفنان أمير كرارة، عبر حسباته الرسيمة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "عملت مسحة تاني أنهاردة وطلع عندي كورونا، ياريت الي اتعامل معايا يخلي باله وأدعولي بالشفا".

استهل أن أمير كرارة صوير مسلسل "نسل الأغراب" الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا، حيث من المقرر عرضه في رمضان 2021.

"نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو العمل الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى.

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وفي سياق آخر، يعرض حاليًا مسلسل جمال الحريم للفنان القدير صلاح عبدالله، ويشاركه البطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم نور، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وامير شاهين، وباقة من النجوم اللامعة.