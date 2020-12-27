صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ويست بروميتش

أعلن "كلوب" المدير الفني للريدز تشكيلة اليوم أمام فريق ويست بروميتش البيون في للمباراة التي ستقام مساء اليوم علي ملعب الإنفيلد.
يزين النجم المصري محمد صلاح تشكيل اليوم أمام الفريق الإنجليزي في إطار الجولة الخامسة عشر.
وجاءت تشكيلة الليفر كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - أندي روبرتسون
خط الوسط: فينالدوم- جوردان هندرسون - كيرتس جونز
خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.
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ويجلس ليفربول على عرش الصدارة برصيد 31 نقطة، بينما يلاحقه إيفرتون في مركز الوصافة برصيد 29 نقطة. يحتل فريق ليستر سيتي الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي ب28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق إيفريتون وكان اخر مواجهاتة امام فريق مان يونايد وانتهت المباراه بنيجة 2/2 .
يحتل مان يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري ب27 نقطة وكانت اخر مواجهاتة امام فريق ليستر ستي وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 . يغيب عن مباراة ليفربول اليوم هم تسيميكاس وجوتا وألكانتارا وجو جوميز وفيرجيل فان دايك، ويغيب عن الضيف كل من ليفرمور وتاونسند وروبسون كانو وبارتلي للإصابة.
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على الجانب الأخر، يدخل فريق وست بروميتش المباراة في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد سبع نقاط فقط ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم من أجل تصحيح مساره في جدول الترتيب.
وكان قد حسم التعادل الإيجابي أخر مباراته أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ13 بهدف لكل منهما.
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