محافظ بنى سويف يبحث الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، مع مدير عام الطرق والنقل ببنى سويف المهندس ناصر فراج، الموقف التنفيذى لنشاط الرصف فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، والتى تتضمن كافة تفاصيل الخطة والتى تشمل أعمال رصف وإعادة واستكمال رصف وتأهيل ورفع كفاءة وتوسعة لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين فى النقل والانتقال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى المرافق الحيوية.





وأشار غنيم، فى بيان اليوم الأحد، إلى أن خطة العام المالى الحالى (2020/2021)، تستهدف أعمال رصف وإعادة رصف وتأهيل ورفع كفاءة 57 طريقًا وشارعًا بأطوال 56 كيلو مترًا، بواقع 33 طريقًا بأطوال 40 كيلومترًا، و24 شارعًا بأطوال 16 كيلومترًا، وذلك باعتماد 114 مليون جنيهًا، بجانب أعمال التعويضات ورد الشيء لأصله.

وأكد المحافظ ضرورة الانتهاء من الخطة فى التوقيتات المحددة مسبقا، ومطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل، مشيرا إلى ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية للحكومة بأهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن تحسين مستوى الخدمات التى يتعامل معها المواطن بشكل يومى وأساسى.

من جهته، استعرض المهندس ناصر فراج، تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بالرصف للعام المالى الحالى (2020/2021)، حيث تم طرح أعمالها من خلال عمليتين: العملية الأولى باعتمادات 55 مليونا و436 ألف جنيه، وتشمل مراكز الفشن وببا وسمسطا والأعمال المشتركة بينها وبين المراكز المجاورة، فيما تشمل العملية الثانية والمخصصة لها 58 مليونا و800 ألف جنيه كلا من مراكز: بنى سويف، ببا، وناصر، والأعمال المشتركة مع المراكز الأخرى المجاورة لها، وجار حاليًا إسناد العمليات للجهات المنفذة، حيث سيتم الفتح الفنى والمالى وأعمال البت المقررة لها منتصف الأسبوع الجارى، تمهيدًا للتعاقد مع الجهات المنفذة للأعمال، والمقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام المالى الحالى.

تجدر الإشارة إلى أن، خطة العام الماضى 2019/2020، تم خلالها أعمال رصف وإعادة رصف وتأهيل ورفع كفاءة 34 طريقًا و17 شارعًا بأطوال 54 كيلو مترًا، باعتمادات وصلت إلى 117 مليون جنيه شاملة أعمال تطوير المرحلة الثانية من الجزء العلوى من طريق الكورنيش.