صور| نائب وزير المالية لمتدربى البرنامج الرئاسى: اقتصاد مصر صمد أمام كورونا

جدة - نرمين السيد - هنأ أحمد كوجك، نائب وزير المالية وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، على اجتيازهم مراحل القبول بالبرنامج متمنيًا لهم كل التوفيق.





جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، أحمد كوجك، لإلقاء محاضرة على متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة تحت عنوان "تطورات الأداء المالى والاقتصادى لجمهورية مصر العربية".

وسرد كوجك، نبذة تعريفية عن شخصه، ثم تطرق إلى محاور المحاضرة والتى دارت حول تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى حيث شهد الاقتصاد العالمى تراجع وانكماش كبير وغير مسبوق فى عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، على الرغم من ذلك إلا أن الاقتصاد المصرى أبدى قدر كبير من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تلك التداعيات.

وتطرق الحديث إلـى كيفية تعامل الحكومة المصرية مع أزمة جائحة كورونا والتى تم خلالها وضع إطار عام للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة مع عدم وجود أى تصور لمداها الزمنى المتوقع، كما تناول أيضًا النتائج المالية والاقتصادية المُحققة حتى الآن، التى شملت الأداء المالى والحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2019-2020، وأخيرًا مقارنة أداء مصر مع بعض الدول التى تشاركنا نفس التصنيف.

وأُلقى الضوء على تأثير جائحة كورونا على النمو العالمى وتباين معدلات النمو بين الدول، وتم الإشارة إلى تحقيق الاقتصاد المصرى ثانى أعلى معدل نمو عالمى عام 2020.

ووجهت رشا راغب، شكرها إلى نائب وزير المالية لتلبيته دعوات الأكاديمية سواء فى المشاركة فى لجان المقابلات الشخصية لاختيار أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بالإضافة إلى إلقاءه المحاضرات على متدربى البرنامج، ومن جانبه أعرب نائب وزير المالية عن سعادته بتواجده اليوم بالأكاديمية مع متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج.

وفى نهاية المحاضرة، تم التقاط الصورة الجماعية التذكارية مع متدربى البرنامج.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، ما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

وتم تخريج 190 متدربا فى الدفعة الأولى خلال شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدربا فى شهر نوفمبر 2020، وبدأت الدفعة الثالثة فى 8 نوفمبر الماضى وعددهم 65 متدربا سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظرى، و3 أشهر تدريب ميدانى.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.