استعدادا للامتحانات .. جامعة أسيوط تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية 

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال، استمرار إدارة الجامعة فى اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وعدم التهاون فى تطبيقها داخل جميع القطاعات والإدارات المختلفة بالجامعة، ورصد المخالفين لها، تزامنًا مع استمرار الدولة فى التصدى لانتشار الفيروس.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الأحد، حيث تم استعراض خطة التصدى للفيروس والإجراءات الاحترازية للوقاية من داخل الحرم الجامعى وقطاعات الجامعة. وأشار المجلس إلى أنه تم التشديد على توافر الماسكات وأجهزة قياس الحرارة، وكذلك تشكيل لجان مركزية وأخرى فرعية داخل الكليات، لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المكاتب الإدارية والكافيتريات، والمدن الجامعية. ولفت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب خلال الاجتماع، إلى اتخاذ قطاع شؤون التعليم والطلاب جميع الإجراءات الاحترازية، والوقائية استعداداَ لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى تشمل تعقيم وتطهير كل لجان الامتحانات، وتقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجان، ومراعاة المسافات التباعدية، وتوافر أكثر من 28 جهاز قياس الحرارة والماسكات وتواجد الأطقم الطبية داخل اللجان، وجيل التعقيم، وإلغاء جميع الإعفاءات من أعمال المراقبة والملاحظة.

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