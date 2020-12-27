أمين عام النواب : 83 نائبا تسلموا بطاقات العضوية بالنظام الفردى

وأضاف فوزى أن لجان الاستقبال مستمرة فى عملها على مدار اليومين المقبلين لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك وفقاً للجدول الآتى :
- الإثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب 10 محافظات وهى "بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ" بإجمالى 108 نائباً.
- الثلاثاء 29 ديسمبر سيتم استقبال نواب 12 محافظة وهى :"الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء" بإجمالى 86 نائباً.
وأكد فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور فى أى يوم آخر لاستلامها عقب انتهاء أيام الاستقبال المحددة.
ووجه فوزى الشكر للنواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.
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