عاجل.. السيسى يوجه بتوسيع نطاق المرحلة الأولى لـ حياة كريمة لتشمل 1500 قرية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الإسكان، لا سيما المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس، بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى لتشمل 1500 قرية فى نطاق 50 مركزا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة"، وذلك فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، لا سيما المياه والكهرباء والصرف الصحى وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، وجه الرئيس بإنشاء 350 ألف وحدة سكنية جديدة فى إطار مشروع "سكن كل المصريين" على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك تعزيزا لاستراتيجية الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين.

واطلع الرئيس، خلال الاجتماع على المخطط التنفيذى لمشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة فى سيناء بمحيط جبلى موسى وسانت كاترين، ووجه بالعمل على تحقيق التناغم بين التصميمات الهندسية لمنشآت المشروع مع طبيعة وسمة المكان، مع توفير الخدمات والمرافق والبنية الأساسية على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للزائرين، ولتكون تلك البقعة المقدسة بمثابة قيمة مضافة للإرث السياحى الدينى فى مصر.

وشهد الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية والتطور الإنشائى بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خصوصًا العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والجلالة، ووجه الرئيس، بأن تصبح تلك المدن الجديدة بمثابة تجمعات تنموية متكاملة تتضمن ايضا أنشطة تجارية توفر فرص عمل وعائدا اقتصاديا للمواطنين، إلى جانب العمل على بلورة نظم تمويل للمساهمة فى تسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية بتلك المدن.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، مستجدات تطوير أحياء القاهرة، كمنطقة عين الحياة بمحيط متحف الحضارة، وسور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو بما يضمه من أبراج النيل التى تحتوى على العديد من المبانى السكنية والإدارية، إلى جانب مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل بطول حوالى 10 كم، والذى سيساهم فى تغيير وجه القاهرة وإعادة بريقها الحضارى، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء وأماكن الجذب السياحى، فضلاً عن تطوير القاهرة الخديوية بمناطقها التراثية والأثرية إضافة للتطوير الذى تم فى ميدان التحرير.

ووجه الرئيس، فى هذا الصدد بأن يتم تطوير القاهرة وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى البيئة العمرانية، ورفع مستوى الخدمات السكنية والمعيشية للمواطنين، إلى جانب توفير مناطق جذب سياحى، على نحو يرسخ الانطباع الحديث عن الدولة المصرية وواقعها الجديد.