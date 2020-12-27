الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأحياء والتجمعات السكنية المختلفة، والحي الحكومي، ومنطقة المال والأعمال، والنهر الأخضر، إضافةً إلى عرض الهيكل الإداري المستقبلي للعاصمة الإدارية وشركات الخدمات والصيانة بها، بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في إدارة المدن الذكية.
ووجه الرئيس في هذا الإطار، بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بإعداد الهيكل الإداري لكافة المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية لضمان جدارة التشغيل والإدارة، وكذلك الصيانة الدورية لكافة مرافقها ومنشآتها.
كما وجه الرئيس بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، بهدف توفير جودة حياة بيئية وصحية للمواطنين، وعلي نحو يعكس الطابع الحضاري للدولة المصرية الجديدة.
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