الأنبا بشارة جودة يفتتح سنة المصالحة مع كهنة وخدام إيبارشية أبو قرقاص

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واختتم اليوم بكلمة من نيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك حول أهمية هذه السنة على المستوى الفردي والروحي والاجتماعي، واختتم اليوم بتلاوة صلاة سنة المصالحة.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم خالص العزاء لنيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب القمص إبراهيم صادق، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
ورحل عن عالمنا الأب الوقور القمص إبراهيم صادق كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا ، بعد ما يزيد على ٢٤ عامًا في خدمة الكهنوت.
وسيم الأب المتنيح كاهنًا في ٤ أكتوبر ١٩٩٦، ونال رتبة القمصية في ٣ أبريل ٢٠١١، وسوف تقام صلوات تجنيزه بكنيسته وستكون المشاركة في الصلوات قاصرة على عدد محدود من الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة بشأن المشاركة في الجنازات.
وأعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس أنه سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد في السادس من يناير المقبل بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كما حدث في عيد القيامة الماضى، نظرا للظروف الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا.
وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريحات له لبرنامج "الحكاية" على فضائية ام بي سي مصر - إنه سيتم بث قداس عيد الميلاد المجيد عبر القنوات الفضائية المصرية والقبطية، وأنه سيتم بث رسالة رعوية روحية لجميع أبناء المهجر في الخارج.
وأضاف البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة الذين رحلوا عن عالمنا جراء فيروس كورونا، لا يوجد بهم اي رابط فهم مختلفين في الأعمار وأماكن تواجدهم، وأنه دائما ما يتم توجيه جموع الشعب من كافة الأباء الأساقفة والكهنة والخدام والشمامسة عن طرق الوقاية من الفيروس وأن الكل حريص على كافة الاجراءات الاحترازية.
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