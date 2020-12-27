الأطباء: لقاح فيروس كورونا يجب الحصول عليه كل موسم لتجنب الأعراض الشديدة

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للاطباء البشريين، ان فيروس كورونا المستجد يعد من سلسلة فيروسات الانفلونزا، ولذلك فإنه غالبا سيشهد كل موسم تحورا في الجينات كما حدث مؤخرا.

وأكد الزيات في تصريحات لـ"دوت الخليج" ان تطعيم الانفلونزا موسمي وكذلك سيكون تطعيم فيروس كورونا، وسيشهد كل موسم تغيرا واحدا علي الاقل.

وأوضح عضو المجلس، ان لقاح سينوفارم الصيني يعمل بتكنولوجيا الفيروس المقتول، عن طريق قتل الفيروس بالاشعة فوق البنفسجية او المواد الكيميائية، وهو يتميز بحفظه في درجة برودة منخفضة، مع صلاحيته للاستخدام وقتا طويلا.

وأشارالزيات إلى ان لقاحى فايزر وموديرنا، يستخدمان تكنولوجيا حديثة جدا، وهي نسخ الحمض النووي للفيروس، ولكنه يحتاج للتخزين تحت درجة 70 مئوية وهذا من نقاط ضعف لقاح فايزر بالاضافة الي أن وقت الاستخدام من 5 الي 10 ايام، وموديرنا يحفظ تحت 20 درجة مؤوية، ووقت الاستخدام 30 يوما.

وأضاف الزيات ان اللقاحات المطروحة علي الساحة العالمية والمحلية، لم تنته تجاربها حتى الآن، والموافقات المتخذة طارئة، واللقاحات تأخذ للحالات الحرجة، مشيرا إلى أن التجارب تأخذ 5 سنوات علي الاقل.

وأفاد بان اللقاحات لها موانع استخدام للاطفال والحوامل واصحاب الحساسية العالية من العقاقير، مضيفا ان من يأخذ لقاح لفيروس كورونا يجب أن يستمر في اخذه كل موسم حتي لا يصاب بأعراض شديدة.