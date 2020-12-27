مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير وفبراير ومارس 2021، من الموضوعات التي باتت تشغل العديد من العاملين، لذا تزداد العمليات البحثية عن موعد صرف المرتبات عبر محرك البحث الشهير "جوجل".

موعد صرف المرتبات



اعتمد محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2021؛ وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

شدد وزير المالية، على الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2021، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في 26 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 25 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم 26 يناير.

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كما يتم بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في 26 وزارة وهيئة يوم 23 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 24 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم 25 فبراير، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر مارس للعاملين في 26 وزارة وهيئة يوم 23 مارس، ثم بدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 24 مارس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم ٢٥ مارس.