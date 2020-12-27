فيديو.. طارق الطويل لـ دوت الخليج: سنعمل على رفعة الدولة المصرية.. وأسعى للانضمام إلى لجنة التعليم

قال النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، إن العمل على رفعة الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة، من الأمور الضرورية التى سنعمل على مساندتها داخل المجلس.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، إن قضايا التعليم والبحث العلمى على رأس أولوياتى التشريعية التى سأسعى على تحقيق مردود بها داخل البرلمان.