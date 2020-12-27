عاجل..الأهلي يحصل على جائزة أفضل نادي عربيا وأفريقيا "صور"

تسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جائزة أفضل نادي على مستوى أفريقيا والوطن العربي، والتي تقدمها جلوب سوكر في حفل يقام بدولة الإمارات.
وعبر محمود الخطيب عن دى امتنانه وفخره بحصول النادي الأهلي على تلك الجائزة، ليكون أفضل نادي على المستوى العربي والأفريقي أيضا.
وقال محمود الخطيب خلال الحفل: "النادي الأهلي كبير، واستطعنا رغم الصعوبات، أن نحقق العديد من الانجازات، كما حصلنا على بطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة في تاريخ النادي، في نهائي خرج بشكل يليق بفريقي الأهلي والزمالك".وعن طموحاته في كأس العالم للأندية قال: "بالتأكيد اتمنى أن يصعد النادي الأهلي على منصة التتويج، من أفضل ثلاث أو أربع أندية بالبطولة".
وتابع: "أنا أعلم ما تعرض له اللاعبين من ضغوطات خلال الفترة الأخيرة، لكنهم قادرين على تحقيق إنجاز".
غادر القاهرة ظهر الأمس متوجهًا إلى الإمارات الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لتلبية دعوة مؤسسة «جلوب سوكر» وحضور الاحتفالية التي تقيمها ذات المؤسسة غدًا في دبي، لتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن، والنادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.
ويتسلم الكابتن محمود الخطيب جائزة النادي الأهلي، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.
وكان رئيس النادي قد تلقى خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الكابتن الخطيب على قبول الدعوة.
يذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.
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