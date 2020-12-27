عاجل..الأهلي يحصل على جائزة أفضل نادي عربيا وأفريقيا "صور"

وعبر محمود الخطيب عن دى امتنانه وفخره بحصول النادي الأهلي على تلك الجائزة، ليكون أفضل نادي على المستوى العربي والأفريقي أيضا.

وقال محمود الخطيب خلال الحفل: "النادي الأهلي كبير، واستطعنا رغم الصعوبات، أن نحقق العديد من الانجازات، كما حصلنا على بطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة في تاريخ النادي، في نهائي خرج بشكل يليق بفريقي الأهلي والزمالك".

وعن طموحاته في كأس العالم للأندية قال: "بالتأكيد اتمنى أن يصعد النادي الأهلي على منصة التتويج، من أفضل ثلاث أو أربع أندية بالبطولة".

وتابع: "أنا أعلم ما تعرض له اللاعبين من ضغوطات خلال الفترة الأخيرة، لكنهم قادرين على تحقيق إنجاز".

غادر القاهرة ظهر الأمس متوجهًا إلى الإمارات الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لتلبية دعوة مؤسسة «جلوب سوكر» وحضور الاحتفالية التي تقيمها ذات المؤسسة غدًا في دبي، لتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن، والنادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.



ويتسلم الكابتن محمود الخطيب جائزة النادي الأهلي، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.