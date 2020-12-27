فيديو..النائب طارق شكري لـ دوت الخليج: الحفاظ علي الثرورة العقارية من الأولويات ببرلمان 2021

عبر النائب المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، عن تفاؤلة ببرلمان 2021، لما يتمتع بتمثيل متنوع في ضوء ما تشهد مصر من حالة من الاستقرار السياسي والأمني، ومن ثم الأداء سيكون مختلف خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج، علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، اليوم الأحد، مؤكدا علي أن قطاع الإسكان سيكون من إهتماماته بالفصل التشريعي المقبل، خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج لتسحين بيئة الاستثمار وهو أمر يمثل تحدي كبير ويحتاج لجهود أكبر.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن قانون التطوير العقاري ة، سيكون من أولوياته ببرلمان 2021، حيث السوق في حاجة كبير للضبط، وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر بشأن الصيانة والمحافظة علي الثروة العقارية، حيث بدون وضع آلياتت للصيانة سنظل أمام إشكاليات كبيرة.وأكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد (83) نائباً من اصل (90) نائبا من النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .

وأضاف فوزى أن لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليومين القادمين لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائباً.، والثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائباً.

وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.

ووجه فوزى الشكر للسادة النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.

