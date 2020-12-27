الأهلي الأفضل إفريقيا..رونالدو لاعب القرن.. أبرز جوائز جلوب سكور2020

أختتمت جلوب سكور العالمية الحفل التي أعلنت خلاله مجموعة منالجوائز الفردية والجماعية علي مستوي العالم ونحصد تلك الجوائز في هذا التقرير:
نادي القرن الإفريقي والشرط الاوسط
حصد الأهلي المصري جائزة نادي القرن في أفريقيا والشرق الأوسط المقدمة من جلوب سكور العالمية، وتشلم محمود الخطيب رئيس النادي الجائزة وعبر عن امتنانه وتقديره لمثل هذه الجوائز الكبيرة.
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نادي القرن الـ21
توج ريال مدريد الإسباني بجائزة نادي القرن في القرن الواحد والعشرين نظرا للإنجازات والبطولات التي حققها الميرنجي، وتفوق ريال مدريد علي برشلونه الإسباني والأهلي المصري.
أفضل نادي في 2020
توج بايرن ميونخ الالماني بجائزة أفضل نادي في عام 2020 من جانب جلوب سكور
أفضل مدرب في العالم
أستطاع هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الإلماني تحقيق جائزة أفضل مدرب في العالم بتحقيقه بطوله دوري أبطال إوربا والدوري الالماني.
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أفضل مدرب في القرن
حقق الإسباني بيب جورديولا مدرب مانشيستر سيتي الإنجليزي لقب مدرب القرن من جلوب سكور خلال الحفل المقام حاليا في دبي.
لاعب القرن العشرين
أقتنص " الدون" كرستيانو رونالدو نجم نادي يوفينتوس الإيطالي وريال مدريد السابق، جائزة أفضل لاعب في القرن العشرين خلال جوائز جلوب سكور، متفوق علي غريمه التقليدي ليونيل ميسي.
أفضل لاعب في الموسم
حصد أفضل لاعب في العالم ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الإلماني جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي في تقييم جلوب سكور وخلال الحفل المقام في دبي.
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