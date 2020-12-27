مواجهة نارية| كل ما يهمك في مباراة سيراميكا وبيراميدز اليوم

يقدم دوت الخليج تغطية خاصة للمواجهة النارية التي تجمع بين سيراميكا وبيراميدز في الدوري المصري مساء اليوم في تمام الساعة السابعة ونصف علي ملعب السويس بإدارة تحكيمية للحكم الدولي محمد الحنفي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موقف سيراميكا وبيراميدز قبل مواجهة اليوم

يدخل بيراميدزصاحب المركز السادس عشر اللقاء جريح بنقطة واحدة جمعها من تعادل أمام الزمالك في الجولة الماضية، وتلقى الهزيمة في أولى مباريات الدوري بالنسبه له من زعيم الثغر بثنائية لهدف واحد.

فيما يحتل سيراميكا المركز الرابع بالعلامة الكاملة من مباراتين أستطاع تحقيق الإنتصار بهم وحصد 6 نقاط، ويسعي للإنقاض علي الصدارة بتحقيق الفوز اليوم والوصول للنقطة 9 في جدول ترتيب الدوري المصري.

القنوات الناقلة لـ مباراة سيراميكا وبيراميدز

تبث قنوات أون سبورت صاحبة حقوق الدوري المصري المباراة علي قناتها بتعليق صوتي للمعلق أيمن الكاشف.

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تشهد قائمة نادي بيراميدز عودة رمضان صبحي من جديد : حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - علي جبر- أحمد فتحي - أحمد سامي. خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - عمر جابر - إسلام عيسى- أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إيريك تراوري. خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس.

والتشكيل المتوقع لمباراة اليوم جاء كالاتي: حراسة المرمى: شريف إكرامى خط الدفاع: طارق طه، أحمد سامى، على جبر، أحمد فتحى خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمود حمادة، عبد الله السعيد الهجوم: إيريك تراورى، رمضان صبحى، جون أنطوى.

وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز: حراسة المرمى: محمود شكري،عامر عامر، محمد جمال. خط الدفاع: طارق سامي، ووليد عبد المنعم، ومحمود صقر، ورجب بكار، وسيف تقا ،وعبد الله محمود، وخالد صبحي، ومحمد جمال، وأحمد محسن.

خط الوسط: عاشور الأدهم، ومحمد توني، وعبد الرحمن بودي، وكوامي بونسو، ومحمد حسن.

خط الهجوم: شادي حسين، وأحمد غنيم، وأحمد أمين أوفه، وشريف دابو، ومحمد مسعد، ومصطفى ميسي، ووينفول كوبينا، وصالح جمعة، ومحمد إبراهيم، وماكسويل باكوه.

يسعى كل فريق لتحقيق الإنتصار من أجل الصدارة بالنسبة لسيراميكا، وتصحيح المسار بالنسبه لبيراميدز.