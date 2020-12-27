روان بن حسين تتعرض للهجوم بسبب صورة خادشة للحياء

روان بن حسين جدلاً، الفاشينستا الكويتية، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء نشرها صورة لها من أجواء الاحتفال بيوم ميلادها اثارت حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أزمة روان بن حسين



وسرعان ما انتشرت حالة من الغضب الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صورة روان بن حسين التي تعمدت خلالها من إستعراض مؤخرتها، حسب تعليقات المتابعين، حيث هاجموها بتعليقاتٍ ساخطة على ما بدر منها.

نشرت روان بن حسين صورًا ومقاطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها، وعلقت عليها قائلة: "امس اصدقائي سوولي مفاجاة واحتفلوا بعيد ميلادي، كثيييير كنت حسّاسه امس ودمعتي بعيني لانه هالسنه ماكانت سهله… الحمدلله على نعمة الاصدقاء اللي يدخلون الفرحة على قلوبنا الله لا يحرمني منكم".

روان بن حسين وكورونا



كانت قد، أعلنت الفاشونيستا وعارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين، إصابتها بفيروس كورونا الذي اشتبهت في الإصابة به قبل سفرها إلى جزر المالديف وتأكدت بعد عودتها من حملها الفيروس.

كتبت روان بن حسين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "أجريت اختبار PCR، قبل 48 ساعة من رحلتي إلى دبي، والتي جاءت سلبية، وفي يوم مغادرتي كنت أعاني من الحمى والسعال ولكننا اعتقدنا جميعًا أن هذا بسبب الطقس المتغير في جزر المالديف".

وتابعت: "فهناك كان الجو يوم بارد ممطر ويوم حار مشمس، أصررت على إعادة اختبار PCR الخاص بي، وكرر صديقي الذي كان معي اختباره أيضًا، وجاءت نتيجته سلبية، في حين أن نتيجتي كانت إيجابية للأسف".

أضاف روان بن حسين: "من هذاك الوقت وأنا ملتزمة بتعاليم العزل المنزلي، للأمانة مش قادرة أفهم كيف الفيروس انتقل، ومن مين، ومتى وكيف في خلال 3 أيام تغيّرت نتيجة الفحص ولكن الحمد لله على كل حال وقدر الله وما شاء فعل".

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الجدير بالذكر، أن الفاشونيستا وعارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين حصلت على المرتبة الثانية ضمن قائمة أجمل 10 نساء مسلمات في العالم.