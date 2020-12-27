تنفيذ قرار الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة بدءًا من الأحد المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بدء تنفيذ قرار الغرامة الفورية على من لا يلتزم بإرتداء الكمامة، بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021.
وشدد مدبولي، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، على جميع الجهات المعنية لتطبيق القرار بحزم للتصدي بحزم لمخالفي القانون، لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الغرامة ستكون فورية وقيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الذ ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.
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