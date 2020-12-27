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السجينى : برلمان 2021 مختلف لأنه يواجه سقف طموحات المصريين

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مريم يوسف 2020-12-27 18:40 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن برلمان 2021، يختلف عن سابقة 2016 الذى جاء بعد الثورة، وسط تحديات جسام سواء من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية فضلًا عن مطالبته بتشكيل الوعى لدى المجتمع.

وأضاف أن "برلمان 2021" مختلف تماماً، ويواجه تحديات من نوع آخر وهو زيادة سقف طموحات الشعب المصرى، سواء من زيادة التوسعات فى بناء المدن الجديدة واستكمال المرافق، والطرق، والمشروعات القومية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش استخراج الكارنية، مؤكدا أن برلمان 2021 أفرز حزب أغلبية، وكيان جديد وهو نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، كما يضم العديد من الكوادر البرلمانية، وارتفاع نسبة تمثيل حزب الشعب الجمهورى، وذكر "أننا أمام مشهد مختلف تماماً عن المجلس السابق، ونتمنى أن نشهد فى الربع الأول من البرلمان نوعاً من التجانس، والاستيعاب للنواب الجدد للقيام بواجباتهم وحلفهم لليمين الدستورية".

وحول الأجندة التشريعية التى سوف تحظى باهتمامه، قال إن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة، وإجراء تعديل تشريعى عليه يحمل التدرج فى رفع القيمة الإيجارية، مع إصدار مواد متوازنة تصون حقوق الطرفيين فى العلاقة بينهما، كما حدث فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأوضح أننا نتمنى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية والتوافق عليه. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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