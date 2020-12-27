السجينى : برلمان 2021 مختلف لأنه يواجه سقف طموحات المصريين

وأضاف أن "برلمان 2021" مختلف تماماً، ويواجه تحديات من نوع آخر وهو زيادة سقف طموحات الشعب المصرى، سواء من زيادة التوسعات فى بناء المدن الجديدة واستكمال المرافق، والطرق، والمشروعات القومية.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش استخراج الكارنية، مؤكدا أن برلمان 2021 أفرز حزب أغلبية، وكيان جديد وهو نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، كما يضم العديد من الكوادر البرلمانية، وارتفاع نسبة تمثيل حزب الشعب الجمهورى، وذكر "أننا أمام مشهد مختلف تماماً عن المجلس السابق، ونتمنى أن نشهد فى الربع الأول من البرلمان نوعاً من التجانس، والاستيعاب للنواب الجدد للقيام بواجباتهم وحلفهم لليمين الدستورية".
وحول الأجندة التشريعية التى سوف تحظى باهتمامه، قال إن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة، وإجراء تعديل تشريعى عليه يحمل التدرج فى رفع القيمة الإيجارية، مع إصدار مواد متوازنة تصون حقوق الطرفيين فى العلاقة بينهما، كما حدث فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأوضح أننا نتمنى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية والتوافق عليه.
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