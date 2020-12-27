وزير التعليم: إجراءات وقائية خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الإجراءات المتعلقة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول من السنة الدراسية الحالية لجميع المراحل التعليمية.





وأكد شوقى، أن الإجراءات تأتى وفقا لما يتم تطبيقه فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين فى هذه الامتحانات. جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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