رئيس جامعة كفرالشيخ يبحث مع سفير موريتانيا سبل التعاون العلمى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقى مع السفير ودادى ولد سيدى هيبة سفير جمهورية موريتانيا بالقاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، يرافقه الدكتور المختار الجيلانى، الملحق الثقافى لسفارة موريتانيا بالقاهرة، اليوم الأحد، سُبل التعاون المشترك بين الجهتين، ولاسيما فى مجال التعليم والبحث العلمى.





وأكد خلال اللقاء أن الزيارة تهدف إلى التعرف على إمكانات جامعة كفر الشيخ البحثية والعلمية، وعلى حُسن العلاقات مع الجانب الموريتانى، وجميع الدول الإفريقية، حيث إن الجامعة تفتح أبوابها لأبنائها الطلاب الوافدين من جميع دول إفريقيا الشقيقة للدراسة بالجامعة.

وأوضح أن الجامعة تسعد دائمًا باستقبال مسؤولى السفارات العربية والإفريقية، مشيرًا إلى حرص الجامعة الدائم على جذب الطلاب العرب والأفارقة والاهتمام بأحوال جميع الطلاب الوافدين، فهم سفراء لمصر فى مجال التعليم، كما تعمل الجامعة على تأهيل هؤلاء الطلاب من خلال تقديم مستوى تعليمى متميز وتطبيق معايير الجودة التعليمية الحقيقية ليستفيد بها الخريج خلال حياته العلمية والعملية.

من جانبه، أكد سفير جمهورية موريتانيا بالقاهرة السفير ودادى ولد سيدى هيبة، تميز الجامعة بالإمكانيات البحثية والتعليمية، مشيدًا بنموذج جامعة كفر الشيخ وما حققته منذ تأسيسها وبإمكانياتها، من حيث الاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعى والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمى، وكذا تميز الجامعة وترتيبها فى التصنيفات الدولية.

وأشار إلى أن ما شاهده اليوم من تطور الجامعة يدل على اهتمام الدولة المصرية بالتعليم والبحث العلمى وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى شباب الجامعات المصرية، مؤكدًا حرص طلاب بلاده على الدراسة بجامعة كفر الشيخ نظرًا لتميزها ببنية أكاديمية متميزة، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون واستيعاب عدد أكبر من الطلاب الموريتانيين الراغبين فى الدراسة بجامعة كفرالشيخ.

وعلى هامش الزيارة، اطمأن السفير الموريتانى على الأوضاع الدراسية للطلاب الوافدين من دولة موريتانيا حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتواجد فى جامعة كفر الشيخ، واصطحب رئيس الجامعة الوفد الزائر فى جولة بكليات طب الفم والأسنان، وكلية العلوم ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو، ومستشفى الجامعة، كما تفقد الوفد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد، وأحواض الاستزراع السمكى، وتربية الأسماك، ومزرعة كلية الزراعة.