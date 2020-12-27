السيسي يوجه بالاهتمام بإعداد الهيكل الإدارى لمنشآت ومرافق العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمنى والإنشائى الذى تم إقراره للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بإعداد الهيكل الإدارى لكافة المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية لضمان جدارة التشغيل والإدارة، وكذلك الصيانة الدورية لكافة مرافقها ومنشآتها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأحياء والتجمعات السكنية المختلفة، والحى الحكومى، ومنطقة المال والأعمال، والنهر الأخضر، بالإضافة إلى عرض الهيكل الإدارى المستقبلى للعاصمة الإدارية وشركات الخدمات والصيانة بها، بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة فى إدارة المدن الذكية.

كما وجه الرئيس بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضارى على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، بهدف توفير جودة حياة بيئية وصحية للمواطنين، وعلى نحو يعكس الطابع الحضارى للدولة المصرية الجديدة.