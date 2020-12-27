الرئيس السيسي: سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية.

وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يقول: «استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة #حياة_كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجاً، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية.. سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنياً لكل القائمين عليها التوفيق والسداد»