قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.
وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك":" استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة #حياة_كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية ..سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنيًا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سأتابع التنفيذ بنفسي.. السيسي يوجه بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بإجمالي 1381 قرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.