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توجيه عاجل من السيسي بشأن إعداد الهيكل الإدارى لمنشآت ومرافق العاصمة الإدارية

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمنى والإنشائى الذى تم إقراره للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بإعداد الهيكل الإدارى لكافة المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية لضمان جدارة التشغيل والإدارة، وكذلك الصيانة الدورية لكافة مرافقها ومنشآتها

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأحياء والتجمعات السكنية المختلفة، والحى الحكومى، ومنطقة المال والأعمال، والنهر الأخضر، بالإضافة إلى عرض الهيكل الإدارى المستقبلى للعاصمة الإدارية وشركات الخدمات والصيانة بها، بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة فى إدارة المدن الذكية.
 
كما وجه الرئيس بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضارى على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، بهدف توفير جودة حياة بيئية وصحية للمواطنين، وعلى نحو يعكس الطابع الحضارى للدولة المصرية الجديدة. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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