مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي عن القائمة الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها غدا في إطار الجولة الثالثة والمؤجلة بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة المدافع أيمن أشرف فيما أستمر غياب الثلاثي ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة، رامي ربيعة علي إثر إصابتهم بفيروس كورونا.

وضمت قائمة الأهلي كلا من:حراسة المرمي :محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفي شوبيرخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمود حيد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني، وسعد سمير و علي معلول.خط الوسط: محمود عبدالمنعم كهربا وحمدي فتحي ووليد سليمان، وحسين الشحات واليوديانج ،أكرم توفيق.خط الهجوم : صلاح محسن ومروان محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وطاهر محمد طاهر.

يذكر ان المباراة تشهد عودة المدير الفني للأهلي بيتسو "موسيماني" الذي تعافى مؤخرا من فيروس كورونا ليقود الأهلي في تدريبات اليوم ومن ثما مباراة الغد.

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صدمة بغياب لاعب جديد عن الأهلي قبل مواجهة الاتحاد غدًا!



صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن جناح الفريق الأنجولي جيرالدوي سيغيب عن المباراة القادمة أمام الإتحاد المقرر إقامتها مساء غد في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتابع عبد الحفيظ" أن اللاعب أشتكى من شد في عضلة السمانة، والتي علي إثرها لن يكون جاهزًا لمباراة الاتحاد غدًا.

وأضاف عبدالحفيظ " أن نتيجة التحليل الطبي "رابيد تيست" الخاصة بمباراة الغد أمام زعيم الثغر جاءت نتايجه سلبية لجميع اللاعبين، ليكونوا جاهزين لمباراة الإتحاد.

فيما يتواصل غياب الثلاثي عمرو السولية لاعب وسط الفريق، و رأمي ربيعة مداف الفريق، بالإضافة لغياب محمد مجدي أفشة صانع العاب المارد الأحمر بسبب إستمرار إيجابية عينه الثلاثي الخاصة بفيروس كورونا.

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز والمستبدلة بمبارة القمة التي كان المقرر إقامتها في نفس الميعاد.