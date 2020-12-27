باقات فودافون سوشيال للموبايل والتابلت.. دوت الخليج ينشر الأكواد

ينشر دوت الخليج أبرز باقات فودافون سوشيال للموبايل والتابلت حيث هما أكثر ممن يستخدمون باقات فودافون للنت لتصفح المنصات الإلكترونية، لاسيما في ظل الظروف التى تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا فأصبح الانترنت شئ أساسى للمواطنين وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.



باقات Super Pass من فودافون

إليكم كافة باقات Super Pass سوشيال (فيسبوك، إنستجرام، تويتر، واتس اب، سناب شات) تفاصيلها وأكواد الإشتراك

• باقة Super Pass 500: تمنحك 500 سوبر ميجا طوال الشهر بتكلفة 7 جنيهات، للإشتراك اطلب كود *2207#.

• باقة Super Pass 1500: تمنحك 1500 سوبر ميجا طوال الشهر بتكلفة 15 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2215#.

• باقة Super Pass 2800: تمنحك 2800 سوبر ميجا طوال الشهر بتكلفة 25 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2225#.

• باقة Super Pass 4500: تمنحك 4500 سوبر ميجا طوال الشهر بتكلفة 35 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2235#.

• باقة Super Pass 6000: تمنحك 6000 سوبر ميجا طوال الشهر بتكلفة 45 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2245#.