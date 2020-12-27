محافظ بنى سويف: إدراج 65 قرية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، إنه تم إدراج 65 قرية على مستوى المحافظة بالمرحلة الجديدة لمبادرة (حياة كريمة)، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق المبادرة، ضمن المشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى المحافظات، لإحداث تطوير شامل بتلك القرى، وذلك بالتوازى مع الجهود والمبادرات الأخرى التى يتم تنفيذها بباقى القرى.





وأضاف غنيم، فى بيان اليوم الأحد، أن التطوير يتم فى ظل التضافر والتكامل بين كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسة حياة كريمة، فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصرى، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب.

وأوضح المحافظ، أن التطوير المزمع تنفيذه بتلك القرى يرتكز على 3 محاور رئيسية، بحيث يتضمن المحور الأول تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، الكهرباء الطرق، المواصلات، الاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة.

وأشار إلى أن المحور الثانى يشمل تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة من مدارس مناسبة تستوعب التلاميذ بتلك القرى والقضاء على الكثافات داخل الفصول، بالإضافة إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية بالقرى وتطوير مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة.

ولفت إلى أن المحور الثالث يركز على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة بما يسهم فى تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادى القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

وأكد أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال السنوات الست الماضية، لافتًا إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذى يستهدف إحداث تطوير فى كافة التجمعات الريفية بالقرى التى سيتم اختيارها لإحداث نقلة كبيرة فى جميع الخدمات والقطاعات.