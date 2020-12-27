عاجل.. السيسى يبحث مع ملك الأردن تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - وصرح بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال الهاتفى تناول التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما تطورات القضية الفلسطينية، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وتوافقت الرؤى خلال الاتصال نحو أهمية تكثيف العمل على المستوين الاقليمى والدولى لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام فى الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق.

وأكد الزعيمان خلال الاتصال الحرص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك فى ضوء ما يجمعهما من توافق فى الرؤى والمصالح.