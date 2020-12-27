صحة المنيا: الكشف على 1.8 مليون مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد نادى، إنه تم تقديم الخدمات الطبية وأجراء الفحوصات اللازمة لمليون و 828 مواطنا، من المترددين للحصول على الخدمات التى تقدمها المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى منذ انطلاقها فى 18 سبتمبر الماضى وحتى اليوم.





وأشار وكيل الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية فى المبادرة، والتى تشمل "التوعية والتثقيف الصحى، والكشف المبكر عن مرض السكر، والضغط، وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى"، مؤكداً أنه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانًا.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة الدكتور أحمد خليل، أن المبادرة يتم تنفيذها فى الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة، بتواجد 277 فريقًا طبيًا ما بين متحرك وثابت، ويتم العمل على فترتين من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساء طوال أيام الأسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى، بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وعلى صعيد متصل، قام نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور والمتابعة على مستشفيات الصدر والحميات بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الأزمة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، ومحمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تفقد خلال الجولة أقسام المستشفيات المختلفة وتابع سير العمل بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.

واطمأن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، كما تابع العمل داخل أحد مراكز الأشعة الخاصة.