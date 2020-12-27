وأشار وكيل الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية فى المبادرة، والتى تشمل "التوعية والتثقيف الصحى، والكشف المبكر عن مرض السكر، والضغط، وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى"، مؤكداً أنه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانًا.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة الدكتور أحمد خليل، أن المبادرة يتم تنفيذها فى الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة، بتواجد 277 فريقًا طبيًا ما بين متحرك وثابت، ويتم العمل على فترتين من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساء طوال أيام الأسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى، بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
وعلى صعيد متصل، قام نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور والمتابعة على مستشفيات الصدر والحميات بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الأزمة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، ومحمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تفقد خلال الجولة أقسام المستشفيات المختلفة وتابع سير العمل بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.
واطمأن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، كما تابع العمل داخل أحد مراكز الأشعة الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة المنيا: الكشف على 1.8 مليون مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.