الرئيس السيسي والعاهل الأردني يتباحثان هاتفيا حول تطورات القضية الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال الهاتفي تناول التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين

وقد توافقت الرؤى خلال الاتصال نحو أهمية تكثيف العمل علي المستوين الاقليمي والدولي لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الزعيمان خلال الاتصال الحرص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح.