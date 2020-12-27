انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية منذ قليل عن اعتماد مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2021، وذلك لجميع الوزارات والهيئات الحكومية، وجدولة مواعيد الصرف على ثلاثة أيام كما هو متبع منذ بداية أزمة كورونا ولعدم الزحام على أماكن صرف المرتبات.

مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2021

ووفق بيان المالية اليوم فقد تم اعتماد مواعيد صرف مرتبات الأشهر الثلاثة القادمة، وأهابت المالية بجميع الجهات الإدارية بإخطار العاملين بمواعيد الصرف، وذلك للإسهام في تخفيف التزاحم أمام ماكينات الصرف، وبما يتسق مع المجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا الشأن.

وحول مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2021، فقد تم تحديدها كالتالي:

أولاً| مرتبات شهر يناير 2021

قرر وزير المالية البدء في صرف مرتبات شهر يناير بدايةً من يوم 24، وسوف تصرف 26 هيئة ووزارة مرتباتها يوم 24، و16 وزارة وهيئو يوم 25، و9 وزارات وهيئات يوم 26 يناير.

ثانياً| مرتبات شهر فبراير 2021

قرر وزير المالية البدء في صرف مرتبات شهر فبراير بدايةً من يوم 23 في الشهر، وسوف تصرف 26 هيئة ووزارة مرتباتها يوم 23، و16 وزارة وهيئة يوم 24، و9 وزارات وهيئات يوم 25 فبراير.

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ثالثاً مرتبات شهر مارس 2021

قرر وزير المالية البدء في صرف مرتبات شهر مارس بدايةً من يوم 23 مارس، وسوف تصرف 26 هيئة ووزارة مرتباتها يوم 23، و16 وزارة وهيئة يوم 24، و9 وزارات وهيئات يوم 25 مارس.