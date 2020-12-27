عبدالسلام الخضراوى لـ دوت الخليج: اتطلع إلى الانضمام للجنة البيئة.. والتعليم أمن قومى

قال النائب عبدالسلام الخضراوى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان المقبل سيواصل عمله فى إنجاز العديد من التشريعات والقوانين، لدعم الدولة ومساندتها فى الداخل والخارج.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، أهتمامى الأكبر بقضايا التعليم والبيئة، خاصة وأن منطقة شبر الخيمة بها بعض المشاكل البيئية، وأيضًا أتطلع إلى الدعم فى مجال التعليم لأنه بمثابة أمن قومى بالنسبة لمصر.