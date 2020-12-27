أهداف مباراة ليفربول ووست بروميتش اليوم في الدوري الانجليزي

أهداف مباراة ليفربول ووست بروميتش ،أحرز ساديو ماني الهدف الأول لفريق ليفربول ضد وست بروميتش ألبيون في المباراة ألتي أقيمت بين الفريقين اليوم علي ملعب الأنفيلد في تمام الساعة السادسة والنصف.

سجل ماني الهدف في الدقيقة 12 بعد تمريرة رائعة من جويل ماتيب إلى داخل منطقة الجزاء استلمها ساديو بالصدر بشكل رائع ثم سدد كرة سكنت يمين المرمى ليسجل الهدف الأول للريدز.

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وأبى أولواسيميلوجو أجاي مهاجم بروميتش، نهاية المباراة قبل إحراز التعادل لوست بروميتش بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها أولواسيميلوجو أجاي برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

أهداف مباراة ليفربول ووست بروميتش

ظل الفريقان محافظان علي نتيجة التعادل قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا نهاية المباراة وإستمرار الليفر في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ولكن إستمرار عقدة وست بروميتش للنجم المصري محمد صلاح.

يذكر أن وست بروميتش حقق التعادل بنتيجة هدف لهدف مع ليفربول سجل الاول للريدز ساديو ماني نجم الفريق السنغالي، وأحرز التعادل أجاي في الدقيقة 83، وبهذا التعادل أرتفع رصيد الريدز ل32 نقطة في صدارة الترتيب كما هو .

فيما ظل ويست بروميتش ألبيون في المركز قبل الاخير برصيد 8 نقاط فقط، وبفارق 6 نقاط عن شيفلد يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 2 نقطة.

وبهذا الإنتصار ظل النجم المصري محمد صلاح في عقدة بعدم تحقيق الفوزبعد 3 مواجهات سابقة لم يستطع فيها الفرعون المصري تحقيق الفوز علي الفريق الإنجليزي حيث خسر في مرتين وكان التعادل حاضرا في اللقاء الثالث ليصبح لقاء اليوم هو التعادل الثاني بين الفريقين.